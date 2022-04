Dans « Un soir de gala », Vincent Dedienne se mue en caméléon hilarant

Vous l’avez vu sur petit et grand écran, dans l’émission Quotidien de Yann Barthès, chroniqueur sur France Inter, mais Vincent Dedienne est avant tout acteur. Il tourne actuellement Mauvaise pioche, une série policière aux côtés de François Damiens.

Mais jouer seul en scène est une performance tout autre, que le comédien a expérimentée avec délices entre 2014 et 2018. Tournée flamboyante même pour son premier spectacle S’il se passe quelque chose, qui avait décroché un molière de l’humour en 2017. Le comédien s’y dévoilait au sens propre comme au sens figuré, avec impudeur et autodérision. Son arrivée sur scène en « costume d’Adam » annonçait le ton.

Un caméléon de l’humour

Un soir de gala, son deuxième spectacle humoristique, affirme sa différence : « Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux » prévient l’humoriste.

Inspiré par Muriel Robin, Vincent Dedienne incarne avec virtuosité une dizaine de personnages : une petite fille aux propos sans filtre, un pote de Lucien qui va à tous les enterrements, un comédien odieux et prétentieux, un journaliste détestable… et, comme il le dit lui-même « des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella. »

« Surdoué, à part, inclassable, le trentenaire parle du temps qui passe, de la mort, de l’amour, du sens de l’existence, avec une sensibilité à fleur de peau. On ne peut que l’aimer. Un « gala » mémorable ». (Le Figaro)

À 35 ans, l’amuseur, comme il se caractérise, n’a pas de prétention militante, il fait ce qu’il sait faire : parler du temps qui passe avec une férocité enjouée et un brin de poésie.

Nathalie DUNAND

"Un soir de gala", de Vincent Dedienne

Vendredi 29 avril 2022

Espace des Arts à 20 h

Chalon-sur-Saône