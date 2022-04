Législatives 2022 : Kader Atteyé, candidat pour la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,

Nous voici arrivés au terme de plusieurs mois de politique, de souffrances psychologiques, de détresse morale et de doute... Il est venu le temps de redonner un peu d'espoir à nos concitoyens, de donner une chance à nos jeunes de s’intéresser réellement à la démocratie dont ils doutent.

Il est venu le temps d’arrêter de mentir, de faire croire à des jours meilleurs tout en continuant d'ignorer les vrais difficultés des Français. Enfin, il est venu le temps pour les électeurs de choisir leurs représentants directes auprès du pouvoir politique et de se faire entendre : les législatives !

C'est le moment pour chaque électeur/électrice de donner sa voix à celle ou celui qui les défendra au sein de l'Assemblée Nationale. Il ne faut pas miser sur le « mauvais cheval » car ce sont cinq années de perdues pour vos droits. Choisir sa ou son député(e) c'est le choix de faire vivre notre démocratie, de pouvoir exprimer ses convictions, d'interroger nos gouvernants sur leurs actions mais c'est surtout se sentir exister au sein de notre République.

Aux élections législatives de juin 2022, je présenterai ma candidature.



Ce ne sera pas une candidature de circonstance, d'appareil politique ni d'égocentrisme comme le sont certains... Je me suis toujours investi auprès de la jeunesse, car je suis originaire d'un quartier de Chalon sur Saône et je connais les difficultés rencontrées. Très impliqué dans la protection de l'environnement pour un futur meilleur sur une planète plus saine.

Depuis 2008 je suis élu Maire d'une commune rurale, j'ai appris à connaître les difficultés des habitants qui y résident, je suis continuellement en discussion avec les agriculteurs en étroite collaboration avec les services de l’État et reste à l'écoute des associations culturelles, sportives, chasseurs, pêcheurs et autres domaines car les forces vives sont indispensables pour les liens sociaux, de solidarité, d'intégration et de vivre-ensemble. Je suis aussi conseiller à la Communauté Urbaine Creusot Montceau et commerçant indépendant de métier.

Le « vivre-ensemble », voilà un mot qui disparaît de plus en plus de notre vocabulaire et dans nos pratiques... Il est inconcevable et totalement incompréhensible de nos jours que certains dirigeants locaux ou autres prônent la rivalité entre le rural et la ville, les quartiers et les villages, nos citoyens et enfin entre les religions.

Dans les prochains jours, je détaillerai mes propositions, je me déplacerai auprès de tous les habitants de la 5ème circonscription, je serai à l'écoute de tout le monde car sans dialogue aucun programme n'est possible.



Kader ATTEYE

Maire de Morey

Candidat aux législatives 71/05