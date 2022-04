Retour en images sur le Farfelu Circus à Chalon-sur-Saône

Orgue de Barbarie, spectacles, cracheur de feu, voltige, mime suiveur, acrobaties, manèges...

Bienvenue dans la grande famille du Cirque!

Décalé, festif et loufoque, les Chalonnais et Grand-Chalonnais ont plongé dans un univers burlesque et extravagant du 26 au 28 avril 2022 sur le terrain de rugby vers le gymnase Jean Zay, aux Près Saint-Jean.

Et preuve que le public a répondu à l'appel, vous avez 1290 à vous rendre sur place, soit 420 le mardi 26 avril dont 150 pour le cracheur de feu de la Cie Rikiki à 18 heures 30 et le one man show de Salim Smiley à 19 heures, 420 le mercredi 27 avril dont 160 à 18 heures 15 pour le spectacle pour enfants Jasmine ou le mélange des mondes de la Cie du Piaf, et 450 le dernier jour dont 100 personnes qui ont assisté au concert de rock festif du groupe Chapakuai.

La buvette était assurée par l'équipe de Corentin Bonnet de l'association All4triks.

Divertissement assuré pour tous!

Au fait... avez-vous pris le temps de consulter Madame Guigousha, la voyante humoristique qui ne voit pas tout? Ou vu Umberto, l'homme le plus fort?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati