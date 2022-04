AVIS DE DECES - Monsieur Désiré VIVANT

FARGES-LÈS-CHALON



Marie-Claude VIVANT,

André et Armande VIVANT,

Joël et Florence VIVANT,

Christian et Jacqueline VIVANT,

ses enfants ;

ses petits-enfants, et arrières petits-enfants,

les familles VIVANT et DEMONFAUCON

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Désiré VIVANT

survenu dans sa 94e année.

Monsieur Vivant repose à la maison funéraire de

Chalon-sur-Saône, 68 Bis Avenue Monnot.

La cérémonie religieuse aura lieu le 2 mai 2022 à 10 heures en l'église de

Farges-lès-Chalon, suivie de l'inhumation au cimetière de Farges-lès-Chalon.

La famille rappelle à votre souvenir

Madame Juliette VIVANT née DEMONFAUCON

son épouse, décédée en 2020.