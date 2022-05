Un trio féminin pour 3 championnats de France !

Pour la 3ème fois de la saison en individuel, Laura PERONET tire son épingle du jeu de la catégorie des -78kgs et réussi à s'imposer avec tout ses combats gagnés par Ippon! Elle se permet donc, avec ce titre de Championne BFC, de se qualifier au Championnat 1ère Division séniors. Après celui du mois de Novembre puis le championnat 1ère Division juniors en mars , mais aussi sa qualification au championnat de France par équipes juniors, la voici avec 4 qualifications au niveau National. Une prouesse jamais vue dans les rangs du club. Hélène NASR (-70kgs) de son côté a fait tout aussi bien et a suivi les pas de Laura. Pour elle aussi, c'est 4 qualifications au "France" même si elle doit se contenter de la 2ème marche du podium et donc une qualification pour le championnat de France seniors 2ème Division. Un peu moins de réussite pour Léa DELHUMEAU (-57) qui, avec sa 7ème place, est qualifiée pour le championnat de France 3ème Division.

Un trio qui aura chacun son championnat, début juin à Paris pour Hélène (2ème Division) et Léa (3ème Division), puis au mois d'octobre ou novembre pour Laura (1ère Division)

De quoi satisfaire le président du club Christophe CHARDIN et le coach Yann DU CLOSEL, tous les deux fiers du parcours de leur féminines !