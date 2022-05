La 6ème édition du concours photo "Déclics nature", c'est jusqu'au 30 juin

Photographes naturalistes – amateurs ou professionnels – à vos appareils !

Depuis 2019, l’association fédératrice BFC Nature organise le concours « Déclics nature » ouvert aux photographes amateurs ou confirmés.

Pour son 35e numéro (à paraitre en novembre 2022), le jury de BFC Nature sélectionnera cinq photographies illustrant la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté avec la thématique « Observer pour préserver » selon les cinq catégories suivantes : Mammifères, Oiseaux, Insectes et autres animaux, Végétaux et minéraux, et enfin, Paysages et actions humaines. Les photographies lauréates paraitront dans la rubrique « Images naturelles » de la revue scientifique BFC NATURE.

Pour participer, téléchargez le formulaire de candidature sur notre site internet

www.bourgogne-franche-comte-nature.fr et renvoyez-le avec votre photographie à l’adresse [email protected] .

Accessible à tous, ce concours est ouvert jusqu’au 30 juin 2022.

Une revue scientifique pour tous les passionnés de nature

L’association fédératrice Bourgogne-Franche-Comté Nature rassemble 24 membres répartis sur l'ensemble de la région ayant chacun pour objet l’étude scientifique de la nature. Grâce à des outils dédiés à la transmission des savoirs, elle contribue à la diffusion et à l’enrichissement des connaissances sur le patrimoine naturel. Ses publications sont largement diffusées et sont reconnues par la communauté naturaliste comme étant des ouvrages de référence, richement illustrés. Deux numéros de la revue scientifique BFC NATURE sont publiés par an depuis 2005. Son comité de rédaction est composé d’une trentaine d’experts en sciences de la vie et de la Terre et en sciences humaines et sociales. Elle est destinée au public naturaliste et à tous les passionnés et curieux de la nature.

Comment se procurer le numéro 35 de la revue scientifique ?

Pour vous procurer le numéro 35 de BFC NATURE, un abonnement 2022 à la revue scientifique est requis ! Vous recevrez le n°35 (parution prévue en novembre 2022) et le n°36 (parution prévue en février 2023). Plus de 500 pages de nature pour seulement 40 € (frais de port inclus). Les adhérents de nos membres bénéficient d’un tarif préférentiel de 25 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bourgogne-franche-comte-nature.fr ou contactez- nous par courriel - [email protected] - ou par téléphone- 03 86 76 07 36.