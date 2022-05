ANGIOPLASTIE - Gilles Platret salue la décision officialisée ce jour

La coronographie sera à Chalon !

Le dossier de l’hôpital reçoit un avis favorable

Ce matin, la Commission spécialisée de l’Organisation des Soins, après examen du dossier de coronarographie présenté par le centre hospitalier William-Morey, a rendu un avis favorable à la quasi-unanimité de ses membres ! Gilles Platret, Maire, estime que c’est une excellente nouvelle pour la santé publique à Chalon et dans tout le nord Saône-et-Loire…

Désormais, le directeur général de l’Agence régionale de Santé peut prendre sa décision, dont plus personne ne doute qu’elle sera elle aussi favorable. La Ville de Chalon sera donc dotée de la coronographie ! Voilà qui couronne des années de combat, de discussions, d’échanges au seul profit de la santé des usagers !

Gilles Platret exprime une pensée émue et chaleureuse à l’endroit de tous les agents du centre hospitalier William-Morey, de l’équipe médicale hors-pair qui y œuvre, des organisations syndicales qui se sont liguées avec les patients, la population, les élus dans un seul but : défendre la santé publique, répondre aux besoins de santé des concitoyens ! Le Maire renouvelle l’engagement pris au nom de la Ville de Chalon-sur-Saône, qui participera aux investissements matériels nécessaires à l’aboutissement de ce projet dans les locaux de l’hôpital William-Morey.

La coronographie à Chalon, c’est une avancée plus que signifative pour l’organisation et la qualité du système de soins du territoire et les différents acteurs qui se sont mobilisés autour de ce dossier ne peuvent qu’être fiers de cette décision.

Les besoins de santé publique en la matière étaient avérés de longue date, c’est pourquoi le combat a été mené depuis bien des années. Son aboutissement est une excellente nouvelle pour tous les patients souffrant de pathologies cardiaques, qui verront ainsi les délais de leur prise en charge en urgence réduits, facilitant ainsi une baisse importante des risques pesant sur eux.