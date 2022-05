Centre Hospitalier William Morey : concours photo et soins des mains pour Journée mondiale de l’hygiène des mains

A l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène des mains qui s’est tenue mercredi 11 mai, le Centre Hospitalier William Morey avait organisé plusieurs événements. Tout d’abord, mis en place 1 mois en amont, le concours photo, lancé en interne, sur le thème des mains a vu hier, les gagnants récompensés d’un panier gourmand offert par la MNH. Les photos avaient été au préalable exposées pendant une semaine dans le Hall de l’Hôpital ; une urne a notamment été disposée dans ce lieu et a permis de recueillir 131 votes issus des agents mais également du public. Le dépouillement de cette urne a eu lieu à 15h et le résultat du vote est venu consacrer l’équipe du Service hématologie-oncologie : Sophie Portrat, Nathalie Chollet, Caroline Frichet, Mireille Rabut, Carole Dubois, Marie-Maud Grosbois et Audrey Beugras, qui ont pris part à ce jeu-concours.

De 9h15 à 16h30, douze élèves de l' école d’esthétique Sylvia Terrade sont venues proposer un soin des mains aux agents qui le souhaitaient. Installés dans la salle détente de la Maternité, ce sont au total 200 agents qui se sont succédés au cours de la journée et qui ont pu bénéficier de ce soin détente d'une quinzaine de minutes après qu’un petit temps de formation sur l’hygiène des mains ait été mis en place. Organisés par le Service hygiène du Centre Hospitalier et plus particulièrement par Sandrine Geoffroy et Cyrielle Carnero, Infirmières hygiénistes et Daniel André, Cadre de santé, aidés pour l’animation et l’assistance technique par Maxence Lepers, Délégué commercial Bourgogne Franche-Comté représentant la société ANIOS, ces événements ont permis de ponctuer cette journée.

L’équipe d’Hématologie-Oncologie qui a gagné le concours interne et remise du lot* :

La photo gagnante* :

Les esthéticiennes de l’école* :

Texte et photos : SBR

* Photos additionnelles transmises par le Service Communication du Centre Hospitalier William Morey pour publication