Organisation d’événements : y a-t-il un effet après COVID ?

Tout d’abord, Caroline, pouvez-vous nous en dire plus sur vous ?

Je suis née à Chalon sur Saône et j’habite à Crissey depuis 20 ans maintenant. Après un BAC PRO commerce, j’ai travaillé pendant 17 ans dans l’entreprise familiale (import/export). Il y a 8 ans, j’ai décidé de m’installer à mon compte en tant que décoratrice événementiel. Je suis passionnée de loisirs créatifs depuis mon enfance et c’est à la suite de mon mariage en 2012 que j’ai eu l’idée de me mettre au service des personnes qui souhaitent célébrer n’importe quel évènement, sur l’aspect déco du plus beau jour de leur vie.

Où vous trouve-t-on et quelles prestations proposez-vous ?

Si j’ai démarré l’activité en 2014, je suis installée au 18, rue de la Citadelle depuis 2019, afin d’obtenir plus de visibilité, d’accueillir mes futurs clients dans de bonnes conditions et aussi pour scinder vie privée et vie pro. Je propose de créer toute la décoration nécessaire pour les fêtes quelles qu’elles soient, mais quasi tout est fait main et surtout personnalisé : Faire-part, menus, marque-place, marque-table, plan de table, cadeaux invités (dragées ou autres), porte-alliances, urne, livre d’or, panneau de Bienvenue. Je dispose également de matériel en location pour compléter mon offre tel que : Contenants pour les centres de table, candy Bar, décoration des Cérémonies Laïques, décor de photo Booth, décor pour embellir les salles, chemins de table…

Y a-t-il un effet après Covid ?

Oui tout à fait, depuis septembre 2021 je reçois les clients pour leur mariage en 2022. Avant le COVID, les futurs mariés me contactaient plutôt 6 mois à l’avance et depuis mars je reçois déjà les clients pour 2023 !

Avez-vous noté des changements concernant les demandes des clients ?

Oui, la vie a repris mais après cette longue période et on a l’impression qu’elle a repris à grande vitesse, par conséquent, les clients ne se sentent pas de gérer toute cette partie déco seuls, par manque de temps. Ils ont besoin de se sentir rassurés, accompagnés, conseillés et donc de déléguer cette partie aux professionnels. Il y a aussi les clients qui avaient tout mis en Stand-By, certains attendent ça depuis 2020. Donc on a 2 catégories de clients, ceux qui vous contactent à la dernière minute et ceux qui craignent que tous les prestataires soient déjà bookés pour 2023. J’ai également beaucoup plus de demandes pour les anniversaires, les baptêmes…

« On sent que les gens ont envie de fêter les événements de leur vie. »

Qu’est-ce qui a le vent en poupe en ce moment ?

Cette année les Pampas et fleurs séchées, les matières naturelles sont à l’honneur. C’est un peu différent du champêtre de 2017, on est plus dans un esprit bohème.

SBR