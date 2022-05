Saint Rémy, la municipalité remet un chèque de 2061 € à la Croix Rouge et un chèque de 205 € à l’association "Ecoute et Soutien".

La ville de Saint Rémy apporte un soutien financier aux actions menées par la Croix Rouge et l’association "Ecoute et Soutien".

Mardi soir 10 mai 2022, Florence Plissonnier maire de St Rémy, entourée d’élus et de Magalie Lebeau référente service famille séniors de la ville, a remis un chèque de 2061 € à Pierre Desray, président régional de la Croix Rouge accompagné de Jean-Paul Flatot représentant le président de la section de Chalon sur Saône. Le montant de ce chèque provient de l'urne déposée à l'accueil de la mairie, ce sont les San-rémois qui ont fait des dons. Le second chèque d’un montant de 205 €, résultat des bénéfices du repas de printemps, a été remis à Danielle Charles, présidente de l’association "Ecoute et soutien des enfants hospitalisés" dont les bénévoles procurent un soutien aux enfants et à leur famille, leur permettant d’oublier l’hospitalisation toujours traumatisante et animent la salle de jeux en fournissant diverses activités.

Ce sont des bénévoles qui ont préparé les repas. Alexis, de la Résidence Accueil et Service, représentait les personnes qui ont préparé et fait le dressage des tables. La décoration des tables a été réalisée lors des ateliers organisés par Magalie Lebeau à l’espace Simone Veil.

Tout un monde différent uni dans un même but, faire de ces repas, un au printemps et l’autre à l’automne, un bon moment convivial et bénéfique pour participer à l’aide apportée par les structures adaptées à ceux et celles qui en ont besoin. Pour mémoire, le conseil municipal avait déjà voté pour l’attribution d’un chèque de 2000 € à la Croix Rouge.

C.Cléaux