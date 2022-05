Le Tendre Charolais à Givry vous attend ce samedi pour célébrer un anniversaire spécial

C'est un superbe samedi ensoleillé qui vous attend du côté de Givry, à la boucherie du Tendre Charolais. Laurence Badet et Pascal Moine, ainsi que toute leur équipe vous attend pour fêter ensemble le 30e anniversaire du porc fermier d'Auvergne à Givry. Une petite célébration qui permet de mettre en avant le savoir-faire des éleveurs d'Auvergne et bien sûr la transformation assurée par le Tendre Charolais. Dès 10h du matin et jussqu'à 18h, vous pourrez découvrir toute la diversité et surtout la saveur du porc fermier d'Auvergne, et lorsque Pascal vous invite à piocher dedans, franchement laissez vos papilles s'aventurer dans ce voyage de saveurs... Depuis trente ans maintenant, les bouchers de Givry ne jurent que par le porc fermier d'Auvergne et lorsqu'on interroge Pascal sur le pourquoi du comment, il tend tout simplement un morceau à déguster... et la suite se dispense de tout commentaire.

Rendez-vous ce samedi au 52 de la rue de la République et laissez vous porter pour le reste !

Laurent Guillaumé