Educap City 2022 et les gagnants sont…

Educap City, grand rallye civique, citoyen, culturel et sportif, qui a eu lieu ce jeudi 19 mai de 8h15 à 16h30 a réuni les élèves de 6e des collèges chalonnais.

Vers 15h, tous les groupes ont convergé vers la place de la mairie afin de déposer leur « roadbook » pour comptabiliser les points et définir les gagnants. A savoir que la 1re équipe de chaque collège ira à Paris représenter son établissement lors d’une grande finale qui se tiendra les 22 et 23 juin prochain.

Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, entouré de Valérie Maurer, Adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, d’Isabel Paulo, Conseillère municipale déléguée actions en direction des jeunes, a annoncé les résultats et appelé les gagnants à venir le rejoindre pour la remise des médailles et du trophée à l’équipe vainqueur :

Le grand gagnant : Equipe 14 Collège Le Devoir, qui conserve le trophée puisqu’il l’avait déjà gagné en 2019

A la deuxième place : Equipe 51 Collège Jacques Prévert

A la troisième place : Equipe 23 Collège Robert Doisneau

A ces trois gagnants, s'ajoutent trois autres équipes qui les rejoindront à Paris et représentant les collèges : Jean Vilar, Sainte-Dominique et Camille Chevalier.

Le 1er magistrat de la ville n’a pas manqué de remercier CAP SAAA à l’initiative d’Educap City, le Comité Olympique et Sportif, les agents de la ville de Chalon-sur-Saône… et a demandé des applaudissements nourris pour la Croix-Rouge.

6 collèges, 64 équipes (soit environ 450 élèves), ont participé à ce rallye.

Pour en savoir plus : https://www.info-chalon.com/articles/2022/05/19/69883/educap-city-2022-de-nombreuses-equipes-composees-d-eleves-de-6e-ont-participe-a-ce-grand-rallye-civique-citoyen-culturel-et-sportif/

SBR