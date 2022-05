Le Parti de gauche clarifie sa position et apporte son soutien à l'ensemble des candidats de la NUPES en Saône et Loire

Le Parti de Gauche de Saône-et-Loire mesure l’importance des élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochain. L’élection présidentielle s’est terminée dès le 1er tour pour l’ensemble de nos valeurs, sans échanges en profondeur sur l’avenir, sans réels débats sur les questions essentielles qui animent notre pays.

L’égalité, la fraternité, la solidarité, la dignité au travail, le respect des différences, l’environnement et sa protection, le soutien pour l’éducation et l’enseignement publics : aucune de ses idées n’a été présente au 2nd tour, et il nous revient maintenant de les faire passer au premier plan, de les faire siéger à l’Assemblée Nationale, pour la promulgation de lois qui nous protègent, citoyens, salariés, ouvriers, fonctionnaires, jeunes, précaires, chômeurs, retraités, hommes, femmes, habitants de cette planète fragile…

Pour cela le Parti de Gauche de Saône-et-Loire soutient la Nouvelle Union Populaire écologique et sociale, afin de dépasser les clivages et nous retrouver ensemble autour de valeurs partagées avec les différents groupements politiques de gauche.

Les différences, elles existent, mais elles ne doivent pas nous faire oublier l’essentiel de ce qui nous rassemble. C’est la volonté d’une réforme des institutions, justement proposée pour diminuer les défauts d’une représentation biaisée du peuple. Ces valeurs partagées, telles qu’on les vit localement, quelle que soit l’appartenance politique de gauche, doivent régner au niveau national, plus que des individus, ce sont la justice sociale, l’égalité salariale, le droit à une retraite digne qui doivent prévaloir. La lutte contre un libéralisme économique débridé qui ne permet pas le respect de ces valeurs, mais aussi la lutte active et volontariste doit assurer l’avenir de notre environnement, de notre planète.

Les élections législatives sont un scrutin qui malheureusement mobilise peu, c’est pourtant un scrutin très important puisque c’est là que sont votées les lois qui décident de notre avenir.. La représentation des territoires et des citoyens à l’Assemblée Nationale est essentielle, quand on en fait un lieu de débats et de progrès !

C’est en ce sens que nous soutenons les candidatures de Patrick Monin dans la 1re circonscription (Mâconnais-Clunisois), de Cécile Vinauger dans le 2e circonscription (Charolais-Brionnais) de Richard Béninger dans la 3e circonscription (Morvan, Autunois), de Cécile Untermaier dans la 2e circonscription (Bresse, Val de Saône, Tournugeois, Chalon Nord), de Eric Riboulet dans la 5e circonscription (Chalonnais, Montceau).