La quadrette Griffonnet-Blondet-Pages-Bon remporte le concours boules lyonnaises de Chatenoy-le-Royal

16 équipes étaient présentes !

Daniel Rebillard le président du Club de Chatenoy-le-Royal (boules lyonnaises) et les membres du Club étaient plus que satisfaits ce jeudi 19 mai 2022, pour le concours quadrettes vétérans qui affichait complet avec 16 équipes présentes.

Organisées sur l’après midi à partir de 13 heures 30, avec 3 parties de 1 heures 45, ce concours a vu les équipes assurer le spectacle devant un public venu nombreux.

Des joueurs concurrents venus de tout le département Sornay, Saint-Germain-du-Bois, Uchizy, Le Creusot, Sennecey-le-Grand… sont venus se confronter aux équipes du bassin chalonnais : Chatenoy-le-Royal, Crissey, Les Charreaux, la Boule Saint Jean…

Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise des récompenses aux 7 premiers du concours

1er : La quadrette : Patrick Griffonnet (Les Charreaux)- Jean Philippe Blondet (La Boule d’Or Chalonnaise)-Thierry Pages (Les Charreaux) et Maurice Bon (Villefranche), gagnent 13 à 6 contre Sornay, 12 à 9 contre Boule Saint Jean et 13 à 1 contre Crissey + 38 C -16 = + 22

2ème Chatenoy-le-Royal (Guillot) 3 parties gagnées

3ème Sennecey-le-Grand 2 parties gagnées

4ème Les Charreaux (Lepeux) 2 parties gagnées

5ème Le Creusot (Leureaud) ‘’ ‘’

6ème Crissey (Brussier) ‘’ ‘’

7ème Crissey (Bert) ‘’ ‘’

Clin d’œil à la table de marque, Daniel Veau (Responsable Sportif Lyonnaise)

Membres du bureau de l’Association Bouliste Chatenoy-le-Royal : Président : Daniel Rebillard, Trésorier : Jean Claude Greusard et secrétaire : Gilbert Demont.

J.P.B