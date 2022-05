3 millions d'euros mobilisés en faveur du Collège Camille Chevalier

En présence d'Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, des conseillers départementaux de Chalon centre, André Accary, Président du département de Saône et Loire, a effectué une visite de fin de travaux au Collège Camille Chevalier. Des travaux d'ampleur menés au cours des deux dernières années.

Confiés au cabinet d'architectes chalonnais Sénéchal-Auclair, les principaux travaux ont été menés sur les menuiseries dans le cadre de la lutte contre la déperdition énergétique, mobilisant 950 000 euros sur le seul remplacement des menuiseries sur l'année 2022. A cela, viennent s'ajouter 50 000 euros pour l'aménagement des vestiaires du personnel.

Entre avril 2020 et janvier 2021, le Conseil départemental de Saône et Loire a mobilisé une enveloppe conséquente de 2 750 000 euros sur l'extension du CDI, qui a pris une toute autre envergure en terme de capacité d'accueil, la création d'un escalier extérieur et d'un toit terrasse, l'aménagement des salles de permanence, l'aménagement du pôle scientifique au 1er étage, la restructuration de la cour Michelet avec la création d'un amphitéâtre extérieur. Autant d'aménagements salués par l'équipe encadrante et Laurent Jaillet, principal de l'établissement.

L'établissement qui accueille 600 élèves au centre ville poursuit sa mue et reconnaissons que l'aménagement réalisé au 1er étage transfigure totalement le collège. La prochaine étape sera la poursuite de l'étage supérieur.

Les portes-ouvertes prochaines de l'établissement seront d'ailleurs l'occasion pour le grand public de découvrir la petite révolution architecturale. Un vrai coup de neuf qui devrait doper encore un peu plus l'intérêt pour l'établissement.

Laurent Guillaumé