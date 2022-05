Cette après-midi, votre portrait à l’ancienne, place de Beaune ?

La Société des amis du Musée Niépce et le Lions Club Chalon-sur-Saône Doyen, en partenariat avec CIC, le Studio Digilab, le CIFA de Mercurey et la mairie de Chalon-sur-Saône, organisent une opération visant à proposer des portraits à l’ancienne que vous pourrez récupérer grâce au studio Digitlab, situé à proximité, afin de récolter des dons au profit de GEPAP Autisme 71.

Sur un fond de décor mis à disposition par le Musée Niépce, Charles Lelu, adhérent de la Société des Amis du Musée Niépce, Aude Lambelet, Membre de l’association GEPAP Autisme 71, Yolande Paparel, Présidente du Lions Club Chalon-sur-Saône Doyen… vous attendent nombreux pour participer à cette belle œuvre de charité à destination des personnes souffrant d’autisme.

Charles Lelu précisait à Info-chalon.com : « C’est une opération qui est très simple, on fait des photographies sur le fond du musée - on fait les images, Digitlab les tire gratuitement et la totalité des dons laissés par les gens va directement à l’association GEPAP Autisme 71. C’est une opération que l’on fait depuis 15 ans en direction de l’association sur l’autisme ! ».

JPB