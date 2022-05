Acte deux de la biennale «Sortir de sa réserve» à Beaune

Ouvrant un deuxième acte de la Biennale « Sortir de sa réserve », l’Ecole des beaux-arts investit le musée, permettant à la création de s’exprimer et au public, de découvrir les artistes de demain.

La maison de négoce de vin Calvet, construite en 1892, a laissé place, au tournant du XXIe siècle, à des équipements municipaux de la Ville de Beaune. Ainsi, début des années 2000, le musée des Beaux-Arts y est installé avec une grande exposition inaugurale « Bruges à Beaune, Marie, l’héritage de Bourgogne » – baptisant du nom de « Porte Marie de Bourgogne » le bâtiment. En 2006, l’Ecole des beaux-arts s’installe au dernier étage, rejoignant une pléiade d’usages (Maison des associations, Office de tourisme, Maison des Climats, parking...). En 2011, la construction de la Lanterne magique – salle de spectacle de 450 places, donne définitivement une teinte culturelle aux activités présentes sur ce site.

Lieu de création en mouvement

Gilles Deleuze (1925-1995, philosophe français) conçoit l’espace comme lieu de passages, comme plan d’immanence traversé par la vie. La transversalité des équipements culturels est une nécessité, l’échange renforce le décloisonnement du regard et des pratiques. Cette exposition autorise la rencontre entre un espace souvent perçu comme sanctuarisé – le musée et le lieu de création en mouvement que représente une école d’art.

Le musée devient vivant, accueillant des travaux en cours de réalisation et fait la part belle à la multitude de moyens d’expression que proposent les techniques artistiques (photographie, gravure, céramique...). Offrant un dialogue entre les œuvres de la collection du musée et les travaux réalisés par les élèves de la classe préparatoire et les adultes des ateliers de pratiques amateurs, l’espace entre les deux institutions devient poreux. Le temps de l’exposition, des travaux expérimentaux, de recherches et des jeux avec les techniques, les mediums, les formats, les accrochages sont déployés dans les salles du musée.

Exposition

Musée des Beaux-Arts

Porte Marie de Bourgogne

1er juin à partir de 17h

Vernissage de l'exposition

Du 2 au 24 juin

Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 10h à 13h et de 14h à 18h

Donne également accès à l'Hôtel des Ducs de Bourgogne - Musée du Vin.

Visites guidées les 4 et 18 juin, de 15h à 16h

Visites-ateliers le 8 juin (5/7 ans) et 22 juin (8/10 ans), de 15h à 16h30