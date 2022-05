AVIS DE DECES - Madame Jeanne LAUPRETRE née DUBUISSON

CHALON-SUR-SAÔNE



Michel et Colette, Gérard et Anny, Gilles et Christine, Pascal, ses fils et ses belles-filles ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants chéris ;

ses neveux et nièces

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne LAUPRETRE

née DUBUISSON

dite « Gaby »

survenu le 27 mai 2022, à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 4 juin 2022, à 10 heures, en l'église du Sacré-Cœur à Chalon-sur-Saône.

Jeanne repose à la chambre funéraire Roc Eclerc à Saint-Rémy.

Elle a rejoint son mari,

Jean-François

décédé en 2010.