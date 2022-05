"Terres de Moulin Madame" producteur de farines artisanales à la meule de pierre et des pâtes "les Moulinettes" est installé à Châtenoy le Royal.

"Terres de Moulin Madame" cultive, transforme sur place le grain et vend ses farines et ses pâtes en direct dans sa boutique.

Terres de Moulin Madame est une petite entreprise dont les activités s’étendent sur les trois communes respectivement de Châtenoy le Royal, Dracy le Fort et Givry. C’est aussi 3 secteurs d’activités complémentaires et 3 personnes sur le domaine. A ce jour, le domaine Terres de Moulin Madame est en conversion biologique pendant un an.

Pour la partie agricole, le domaine compte un peu plus de 13ha cultivés sur la commune de Givry, autour d’un manoir et de son moulin datant du XIV siècle, sur lesquels sont récoltés blé tendre, blé dur, épeautre, seigle, maïs. Ces céréales sont produites de façon à protéger la qualité des sols, la biodiversité et l’environnement.

Actuellement le seigle est en pleine croissance avec de beaux épis.

A "Terres de Moulin Madame", on sème, on fait pousser mais on moud aussi. La mouture des grains est réalisé dans un moulin récent situé rue des Canivoles à Châtenoy, c’est le domaine de Miguel Paveglio, meunier, qui à l’aide de ses machines produit des farines et ensuite des pâtes.

Les grains récoltés sont stockés dans des silos, ventilés, séchés, ils sont ensuite passés dans une sorte de gros "vannoir" pour séparer les impuretés des grains. La phase la plus délicate reste le passage dans le moulin.

Le moulin est constitué d’une meule de pierre inférieure fixe (on l’appelle la dormante) et d’une meule supérieure tournante. La rotation de la meule amène progressivement le grain, en le déroulant, à se séparer totalement ou partiellement des enveloppes (son). Au cours de la même opération, toutes les substances libérées sont intimement mélangées, y compris le germe, pour obtenir la farine (taux d’extraction 80%). « C’est ce qui fait la différence avec les meules en inox puisque plusieurs passages sont nécessaires pour obtenir le même taux d’extraction » a expliqué Miguel Paveglio. Puis vient le tamisage et le conditionnement.

Miguel, à partir des farines, fabrique des pâtes plus exactement "les Moulinettes", une spécificité Châtenoyenne si on peut dire. Deux machines permettent de fabriquer "les Moulinettes" : l’extrudeuse avec ses matrices spécifiques à chaque type ("coudes", "rigatoni", "fusilli"…) et le séchoir. 180 kg de pâtes peuvent être fabriquées par jour.

Tous ces produits, vous pouvez les retrouver dans la boutique tenue par Marie-Christel Ducrot, située dans la cour du manoir de Moulin Madame. Une boutique proche des champs de culture où Marie-Christel se fera un plaisir de vous renseigner sur le domaine et ses productions locales.

La boutique est ouverte le lundi de 10h00 à 17h00 et le mercredi de 13h00 à 17h00 et "Terres de Moulin Madame" est aussi présente au marché de Givry le jeudi matin.

"Terres du Moulin Madame" sera au marché des producteurs locaux organisé par le Gaec de la ferme du Grand Coppis le samedi 4 juin 2022. L'entreprise artisanale prépare également un partenariat avec la boulangerie Jouvenceaux.

C.Cléaux