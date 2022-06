AVIS DE DECES - Madame Odette FAYARD née GONNET

OSLON



Ginette et Gaston Conry,

Evelyne et Patrick Marquis,

Claudette et Alain Cohier,

Thérèse et Michel Gros,

ses enfants ;

Carole, Laurence, Fabienne, Cédric, Ingrid, Adeline, Thibaut, Sébastien,

ses petits-enfants

et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

Simone et André Chaudat , sa sœur ; ses beaux-frères et belles-sœurs ; ses neveux et nièces et toute la famille,

Odette Collinet, sa voisine,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Odette FAYARD

née GONNET

survenu à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 3 juin 2022, à 15 heures, dans la plus stricte intimité familiale.

Odette reposera à la chambre funéraire de Saint-Marcel à partir de ce mercredi 14 heures.

La famille remercie le personnel soignant de l'EHPAD le nid d'Aveline pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine et rappelle à votre souvenir