LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - Matinée de tractage au marché du Stade à Chalon pour Élisabeth Roblot,

Communiqué de presse d'Élisabeth Roblot, candidate de la majorité présidentielle (Horizons, parti d'Édouard Philippe) aux législatives sur la 4e circonscription de Saône-et-Loire

"Ce jeudi matin, je suis allée à la rencontre des habitants de Chalon Nord à l'occasion du marché du Stade. Entourée de militants Horizons, à savoir Jean-Pierre Bouvet qui fut ancien adjoint de Dominique Perben et de Benjamin Gauthey, Délégué du parti d'Édouard Philippe à Chalon-sur-Saône, l'accueil fut excellent et les échanges chaleureux. Parmi les préoccupations des citoyens rencontrés, la santé et le pouvoir d'achat arrivent en tête. Comme sur l'ensemble de la circonscription. Élue Députée, j'aurai à cœur de venir régulièrement sur ce marché si cher aux Chalonnais pour venir récolter leurs doléances".