Le CCAS de Châtenoy le Royal a organisé une réunion préparatoire en vue du plan canicule.

Depuis plusieurs années, le CCAS fait appel aux bénévoles pour participer si besoin au Plan canicule. Bérangère Pellicier et Karine Veau sont les référentes du CCAS pour le plan canicule et elles ont organisé une réunion de travail en présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy et président du CCAS, d’élus, d’Emmanuelle Landré directrice du CCAS, des policiers municipaux et des habitants, pour mettre en place le réseau de bénévoles qui seront à même d’aider et de repérer des personnes fragiles dans le cadre du « plan canicule ». Les bénévoles seront des relais de proximité et constituent un réseau de solidarité.

Bérengère a distribué aux personnes présentes un document de Santé Publique France intitulé « Personnes âgées-la canicule et nous ». Une dizaine de bénévoles constitue l’équipe en plus du personnel du CCAS et des policiers municipaux, ils ont signé la charte et se sont engagés dans cette démarche citoyenne et solidaire. En cas de déclenchement du plan canicule, le CCAS est le service qui centralise toutes les informations que les bénévoles vont faire remonter.

En cas de très forte chaleur, il est important et primordial pour le maintien en bonne condition des personnes vulnérables de savoir qu’elles peuvent compter sur des référents dans leur quartier. Il est aussi nécessaire pour les personnes fragiles (personnes âgées et personnes handicapées) de se faire connaitre auprès du CCAS pour entrer dans sa liste de suivi.

Le CCAS invite les habitants, les voisins, les familles, qui connaissent des personnes vulnérables, à prendre contact avec Bérengère ou Karine du CCAS en charge du plan canicule et des inscriptions.

C.Cléaux