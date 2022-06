Stéphane KOKES vient d’obtenir la ceinture noire de Judo – Jujitsu.

Judoka dans sa jeunesse quand il habitait Gueugnon, il a dû mettre le Judo de côté pendant 25 ans pour se consacrer à sa carrière sportive en Moto. Il reprend la pratique en septembre 2017 au sein du BUDOKAN CHALONNAIS. Au début il pratique pour accompagner son fils Louka, et puis le challenge de la ceinture noire était toujours dans un coin de sa tête. Comme quand il pilotait sa moto, ce n’est pas une chute qui va l’empêcher d’avancer.

Stéphane s’engage dans le passage de la ceinture noire compétition. Il valide les épreuves du Kata et de l’arbitrage avant la crise Covid. Un an et demi après il termine ses épreuves en remportant les derniers points en compétition avant de conclure à Besançon par l’épreuve technique qui consiste à démontrer son savoir-faire judo-jujitsu en démontrant plusieurs techniques mais également savoir répondre à différentes situation d’agression comme les saisies et les coups.

Stéphane s’est vu remettre vendredi dernier la ceinture noire des mains de ses professeurs, Gabriel GUERY, Mathieu GOUTH et Adrien THOUVREY, en présence de ses camarades de club, de sa famille. Un moment convivial et plein d’émotion pour la famille du JUDO du BUDOKAN CHALONNAIS.