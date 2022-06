Lorsque le vin charme l’art dans un salon d’exception et généreux.

Arôm ‘Art est l’alchimie des 3 passions de cette jeune organisatrice, originaire du Val de Loire : l’art, la culture et le vin.

Un concept nouveau : celui d’éveiller nos sens en découvrant, dans un cadre d’exception, de nouveaux domaines viticoles, à travers une manière singulière d’aborder les saveurs, tout en appréhendant une exposition artistique originale, celle des photographies d’Eléonore Parc. Cette dernière, avec un regard inattendu et inexploré, a immortalisé l’univers de la vigne où formes, jeux des lumières, et couleurs amènent le regard du spectateur dans un univers spirituel.

Beaune s’est ouvert sur l’extérieur



Anne-Sophie Lepain a choisi le cœur de la cité des vins pour déployer aux visiteurs, touristes et locaux, une large palette olfactive et gustative, riche et variée des terroirs viticoles français. Elle a sélectionné la nouvelle génération de viticulteurs, à la fois innovants et audacieux, notamment sur les méthodes de travail : vinifications en amphores, label HVE, créations originales.

La plupart de cette jeune génération ont repris le domaine familial et ont fait partager, avec passion et fierté, l’héritage qui leur a été transmis. Des gens amoureux de leur terre, qui savent prendre soin des cépages pour offrir aux palais tout ce que la nature a de meilleur.

Laurianne Garcia-Tournier du Clos Cérianne (Languedoc-Roussillon), la Famille Eynard du Clos de Noël (Bergerac), Fabien Lapeyre du Château La Peyre (Bordelais), le Domaine du Rochambeau (Val de Loire) et le Domaine Lagarde (Côte Chalonaise) ont fait découvrir, le temps d’une agréable dégustation, avec passion, tendresse et amour leur attachement sincère à leurs terres, qui est aussi l’héritage culturel de la France.

Ce fut un agréable moment de convivialité, de douceur et de plénitude lors de ce long week- end de la Pentecôte.

Anne Sophie Lepain, diplômée d’un BTS Audiovisuel, puis d’une licence en Médiation Culturelle (cinéma, art vivant) s’installe à Beaune, après avoir obtenu un BTS de Technico- Commerciale en Vins et Spiritueux. En parallèle de sa structure d'Événementiel Arôm Art, elle travaille dans un domaine viticole de Pommard.

Xavier HAPPILLON