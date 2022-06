Résultats du weekend de la manche du Championnat de France feminin et masculin de joutes nautiques à Chalon-sur-Saône

Découvrez tous les classements des catégories féminines et masculines

Le verdict de la manche du Championnat de France de joutes nautiques féminin (-20 ans, + de 20 ans, minimes légers et minimes lourds) et masculin des catégories juniors et seniors (légers, moyens, mi-lourds, lourds) est tombé ce weekend de pentecôte au Port Villiers à Chalon-sur-Saône.

Les résultats :

Catégorie féminine minimes légers :

1ère Maël Pillon (Vernaison) 2ème Améric Coletta (Serrières) 3ème Julie Dauvergne (Cluny)

Catégorie minimes lourds : 1er Marhias Baligand (Cluny) 2ème Americ Fuzy (Cluny) 3ème Enzo Rignol (Serrières)

Catégorie féminine – de 20 ans : 1er Océane Benoit (Chasse / Rhône) 2ème Coraline Bon (Chasse / Rhône ) 3ème Morgane Vergas (Vienne)

Catégorie féminine + de 20 ans : 1er Anissa Balhoul (Vienne) 2ème Chlothilde Boisson (Chasse / Rhône) 3ème Maeva Vanne (Ternay)

Catégorie masculine Juniors légers : 1er Maxime Jamet (Vernaison) 2ème Lovis Bertois (Serrières) 3ème Melvin Caron (Vernaison)

Catégorie masculine Juniors lourds : 1er William Deleage (Vernaison) 2ème Fabio Coletta (Serrières) 3ème Come Servajean (Serrières)

Catégorie masculine séniors légers : 1er Antoine Pillon (Vernaison) 2ème Rémi Grenier (Chavenay) 3ème Clément Avallet (Condrieu)

Catégorie masculine séniors moyens : 1er Thomas Rigard (Grigny) 2ème Jérôme Lecuyer (Chavenay) 3ème Anthony Besson (Cluny)

Catégorie masculine séniors mi-lourds : 1er Enzo Jamet (Vernaison) 2ème Laurent Dumond (Vernaison) 3ème Lucas Rigard (Grigny)

Catégorie masculine séniors lourds : 1er Maxime Salva (Grigny) 2ème Thomas Lanciaux (Vernaison) 3ème Dylan Ageron (Serrières)

Sincères félicitations à tous les participants, arbitres et organisateurs pour la réussite de cet événement !

J.P.B