La maison de retraite Villa Thalia de Saint Rémy a fêté le 100ème anniversaire de Jeanne Berthelon.

Jeanne Devienne, née le 1er juin 1922 à Saint Laurent sur Saône, est la benjamine de 7 enfants. Ses parents sont charcutiers mais c’est dans la coiffure que Jeanne fera son apprentissage. Elle rencontre André Berthelon, coiffeur de son état, et en 1941 ils se marient à Saint Laurent sur Saône. Le couple s’installe la même année à Montluel, commune proche de Lyon, comme artisan coiffeur. Toujours comme artisan coiffeur, c’est à Mâcon dans la cité de Bioux qu’ils viennent s’installer en 1954 puis Jeanne et son mari déménagent en 1960 pour Le Creusot rue Maréchal Leclerc, en plus d’être artisan coiffeur, cette fois il y ajoute le commerce de parfumerie. 20 ans après, ils retournent à Mâcon et tiennent juste un commerce de parfumerie. En 1987, ils prennent une retraite bien méritée après ces nombreuses années de travail.

De leur union, Jeanne aura 5 enfants. Aujourd’hui elle est grand-mère de 13 petits-enfants, arrière-grand-mère de 18 arrière-petits-enfants.

« Jeanne est toujours souriante et elle est très coquette » nous confiait Sophie animatrice de la maison de retraite.

Un anniversaire fêté comme il se doit en musique, avec Laetitia Chapit chanteuse de variétés françaises.

Un bouquet de fleurs a été offert à Jeanne et c’est entourée de sa famille, des résidents, qu’elle a mangé le magnifique gâteau d’anniversaire, sans oublier de souffler les bougies.

Jeanne, Info Chalon vous souhaite un très bon anniversaire.

C.Cléaux