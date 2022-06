LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - Pour Eric Michoux, "j’invite nos citoyens à voter le seul élu de terrain, entrepreneur et Maire, qui se présente sur cette circonscription dès le premier tour" .

A moins d'une semaine du premier tour des législatives, quel est votre ressenti sur le terrain ?



Je ressens au contact de nos citoyens et au regard d’une campagne très proche du quotidien une angoisse très importante concernant le pouvoir d’achat, la sécurité, notre identité culturelle ainsi que des problèmes de désertifications médicale, numérique et des services publics. J’ai l’impression que le président MACRON a été élu par défaut.

Au sein de LR, votre candidature n’a pas suscité l’adhésion du député européen, comment a été perçue sa prise de parole à votre encontre ?

Je n’ai pas de commentaire à formuler suite à l’intervention de notre député européen.

Pénurie de soignants, inflation, croissance zéro, énergie... quelles sont les priorités que vous entendez donner à votre mandant en cas d’élection ?

Protéger la ruralité en mettant fin à toutes les désertifications médicale, scolaire, économique, numérique, des services publics.

- Créer un réseau de micro-écoles pour la formation professionnelle des métiers destinés à la ruralité

- Développer des résidences séniors constituées de petites maisons afin que nos retraités conservent leur indépendance dans leur village natal.

- Promouvoir la candidature de la volaille de Bresse au patrimoine mondial de l’UNESCO

Renforcer la sécurité, Croire à nouveau en la justice

- Ne plus laisser les délinquants courir les rues,

- Augmenter les effectifs de police et de gendarmerie sur le terrain et des équipements adaptés à leur besoins)

Défendre le développement économique et social de notre territoire.

La participation sera encore au cœur de ce scrutin, quel message adressez-vous à celles et ceux désabusés par la classe politique ?

J’invite nos citoyens à voter le seul élu de terrain, entrepreneur et Maire, qui se présente sur cette circonscription dès le premier tour.

Les autres candidats professionnels de la politique dépendent des indemnités d’élus. Je peux comprendre pour cette raison leurs évolution politique, le seul but étant de se faire élire.

Le manque de loyauté idéologique de nos élus amène au désintérêt de nos citoyens pour les membres de cette même classe politique.

Je suis le seul candidat du monde de la réalité.