LEGISLATIVES - Et si Gilles Platret était élu député de la 5e circonscription de Saône et Loire ? Qu'est ce qui se prépare en mairie de Chalon ?

Dimanche soir, la première réponse tombera. Gilles Platret sera-t-il qualifié pour concourir au second tour des législatives ? C'est la question qu'un certain nombre de Chalonnais se posent. Et au-delà du 1er tour, sera-t-il élu député de la 5e circonscription de Saône et Loire ? Qui à partir de là, c'est tout un champ de possibilité qui s'ouvre malgré toutes les précautions prises par le maire de Chalon-sur-Saône afin de se garantir un minimum de mainmise sur la ville.

Legourd vs Dumaine

Chacun a bien en tête que si le maire devait quitter ses fonctions compte tenu de la loi portant sur le non-cumul, en toute logique, le maire-adjoint, à savoir Hervé Dumaine, devrait prendre les commandes du bateau chalonnais. Sauf que selon nos informations, c'est un tout autre scénario que l'exécutif chalonnais aurait en tête, en privilégiant le choix de Bruno Legourd. L'ancien directeur de l'hôpital de Chalon-sur-Saône et 3e adjoint au maire aurait les faveurs de Gilles Platret pour lui succéder. Une manière de privilégier une personnalité susceptible de ne pas trop faire d'ombrage.

Reste que les faveurs de l'un ne font pas forcément les faveurs des autres. Et malgré toutes les précautions prises par Gilles Platret en cas de victoire aux législatives, ce sont des jours tendus qui vont suivre. Le conseil municipal du 12 juillet, d'ores et déjà inscrit à l'agenda et éventuellement un conseil municipal extraordinaire d'installation du nouveau maire, risquent d'être animés, au regard des tensions à peine dissimulables au sein de l'exécutif chalonnais.

Compte tenu de la loi sur le non-cumul, Gilles Platret serait automatiquement rétrogradé au stade de "simple" conseiller municipal... avec le risque de voir ses plans quelque peu chahutés.

Il ne faudra guère attendre longtemps pour connaître l'issue mais si Gilles Platret devait être élu député, la vie sur les bords de Saône sera loin d'être un long fleuve tranquille.

Laurent Guillaumé