AVIS DE DECES - Monsieur Jacques NOUVEAU

RULLY, NUITS-SAINT-GEORGES, MERCUREY, BEAUNE



Patrick NOUVEAU et Annie,

Sylvie et Éric FLATTOT,

ses enfants et leurs conjoints ;

Rodolphe, Julie, Désirée, Flora, Valentin,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses sœurs, son frère,

ses beaux-frères

et sa belle-sœur,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques NOUVEAU

survenu le 6 juin 2022,

dans sa 89e année.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 10 juin 2022, à 15 heures, en l'église de Rully, dans l'intimité familiale.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Jacqueline

décédée en mars 2022,