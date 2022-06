Vendredi 10 juin, concert de clavecins en l’église du Sacré Coeur

Virginie Pillot et Sylvain Cornic proposent un voyage musical au XVIII ème siècle, à deux clavecins. Des pièces de François Couperin vous plongerons dans la cour raffinée et élégante de Versailles. Ensuite les compositions de la famille Bach vous ferons découvrir l'évolution des esthétiques: du baroque sévère et ordonné du père, vous passerez aux compositions plus fantasques et galantes de ses fils annonçant le classicisme de Mozart.

Vendredi 10 juin 19h30

Eglise du Sacré Cœur,

115 rue de la Verrerie CHALON

Participation libre