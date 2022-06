Tour de l’Ecosse à vélo, en bivouac : en contact avec Vincent Blancho, Info-Chalon a pu suivre sa progression

Le 5 juin, Vincent Blancho, a rejoint Perth depuis Edimbourg en 79,2 km, sous le soleil, et avec plus de 1000 m de dénivelé. Voyageant sans GPS, le jeune chalonnais de 21 ans, n’a pas pris le chemin le plus court, cela lui a permis cependant « de voir des paysages magnifiques de la campagne écossaise et de rencontrer des gens formidables qui ont partagé un peu de route avec moi », écrit-il.

Le 6 juin, il rejoint Dalnaspidal depuis Perth en traversant le parc le parc des Cairngorms. Pour cela, il emprunte un chemin de montagne « à travers les superbes massifs du parc. Après 87 km et 900 m de dénivelé, j’ai pu faire ma première nuit en bivouac au milieu de ce splendide parc. »

Le 7 juin, son objectif est d’arriver à Boat of Garten en restant dans le parc des Cairngorms. Durant ce trajet de 70 km, particulièrement plat, il croise beaucoup de personnes et aperçoit « les fameux troupeaux de moutons écossais s’étendant à perte de vue ».

Le 8 juin, il quitte le parc national des Cairngorms en direction du Loch Ness, 87km sous la pluie : « Je suis passé par le remarquable site de Clara Cairns puis le mémorial de la bataille de Culloden et enfin par Iverness avant de rejoindre le Loch. Quand je suis arrivé sur le Loch Ness, la pluie avait cessé de tomber et la brume a rendu le moment magique ».

Avec une moyenne de 80 km par jour, Vincent Blancho qui se sent particulièrement bien, ne souffre pas de courbatures et nous indique qu’il rejoint aujourd’hui Tain sur la côte est écossaise avant d’entamer sa montée vers Durness.

Pour en savoir plus : https://www.info-chalon.com/articles/2022/04/19/69093/le-chalonnais-vincent-blancho-projette-a-21-ans-de-faire-le-tour-de-l-ecosse-a-velo-en-bivouac/

Propos recueillis par SBR - Photos transmises par Vincent Blancho pour publication - Crédits photo : Vincent Blancho.