Législatives 2022 : Arnaud Sanvert, candidat du Rassemblement National dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

Lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, Arnaud Sanvert portera les couleurs du Rassemblement National (RN) dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire. Plus de détails avec Info Chalon.

Arnaud Sanvert, 39 ans, réceptioniste en hôtellerie étoilée, se présente aux élections législatives sous l'étiquette du Rassemblement National (RN), le parti de Marine Le Pen, dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, qui réunit les cantons de Chalon-sur-Saône Centre, Nord, Ouest, Autun 2, Blanzy, Le Creusot 1, Givry, Montceau-les-Mines, Ouroux-sur-Saône, Saint-Rémy et Saint-Vallier.

Tête de liste aux élections sénatoriales en 2020 et aux élections départementales en 2021, le Châtenoyen originaire de Chalon-sur-Saône a été colistier aux dernières élections régionales cette même année sur la liste du candidat RN Julien Odoul. Arnaud est également adjoint départemental et trésorier de la Fédération RN de Saône-et-Loire.

C'est la première fois qu'il se présente en tant que candidat sur la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

«Contrairement à ce qui a pu être dit, nous parlons au RN depuis des années maintenant de proximité, de localisme, de pouvoir d'achat, de santé et sécurité. Des thèmes nouveaux pour certains opposants qui se les approprient uniquement à des fins électoralistes mais une fois, élus, les promesses sont vite oubliées. En reprenant l'ensemble de nos idées, celles du RN, ils nous prouvent, bien malgré eux, que nous avions raison depuis très longtemps», nous explique le candidat.

«Les électeurs ne sont plus écoutés. Ils se détournent des urnes et créent des mouvements sociaux tels que les Gilets Jaunes. Nous devons les réconcilier avec la politique. Pour cela nous avons une campagne de proximité, d'écoute et y avons apporté les réponses», ajoute-t-il.

Avec son suppléant, Gilles Meunier, retraité agro-alimentaire et intermittent du spectacle originaire de Montceau-les-Mines, ils défendent un programme marqué par des thématiques prioritaires comme le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité et le localisme.

• Pouvoir d'achat : «Nous supprimerons les augmentions de taxes votée par Emmnanuel Macron depuis son mandat de ministre, nous baisserons la TVA de 20 à 5,5% pour les énergies et carburants, et elle sera de 0% sur les produits de première nécessité».

• Santé : «Il faut un recrutement massif de personnel de santé, réintégrer le personnel suspendu pendant le COVID, y compris dans les EHPAD, des médecins coordinateur présents partout et des infirmière présentes 24 heures sur 24».

• Sécurité : «Nous débloquerons des moyens humains, matériels et financiers pour les commissariats qui en manque cruellement et rendre efficace leur travail quotidien».

• Localisme : «Il faut favoriser nettement toute implantation ou relocalisation économique, ce qui débouchera sur de l'emploi, mais aussi qui évitera des déplacements polluants des biens ou de personnes, et ainsi contribuer à poser la vraie première pierre de l'écologie».

«Avec mon suppléant et notre équipe, nous avons mené une belle campagne de proximité, aux quatre coins de notre circonscription. Pour preuve, nos trois réunions publiques se transforment à chaque fois, en rencontres et débats patriotiques, où chacun peut amener son point de vue et s'exprimer. Et nos réponses y ont été apportées très clairement et sans aucune ambiguïté», nous explique le candidat.

Arnaud Sanvert et son suppléant Gilles Meunier vous donne rendez-vous pour leur dernière réunion publique avant le premier tour des législatives ce dimanche avec cocktail patriotique à l'Hôtel Saint-Régis de Chalon-sur-Saône ce vendredi 10 juin 2022 à 17 heures.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati