"Mais à quoi a donc servi le député Rémy Rebeyrotte ?" demande Charles Landre

Communiqué de presse de Charles Landre

Dimanche, nous choisirons qui nous représentera à l’Assemblée nationale. C’est à dire qui, d’une part proposera, amendera et votera la loi, d’autre part représentera le territoire à l’Assemblée nationale, auprès des ministères, et défendra à la fois le développement économique, celui des infrastructures, et la présence des services publics essentiels.

Ce scrutin pour lequel l’abstention s’annonce malheureusement colossale, est crucial. En effet, si les députés des circonscriptions rurales sont majoritaires à l’Assemblée nationale, la voix des habitants n’y est que peu entendue. La faute à des députés qui appliquent les consignes de parti sans jamais faire entendre leur voix.



C’est le cas du député Rebeyrotte qui, à l’image de son programme et de ceux des candidats le 3ème circonscription n’a jamais fait entendre sa voix sur l’augmentation des taxes sur le carburant qui touchent principalement les ruraux, artisans et petites entreprises, la retraite des indépendants, le revenu agricole, la santé en milieu rural, la sécurité délaissée dans nos petites communes. Il est malheureux que tous les programmes distribués sur le circonscription ne soient que le calque des programmes nationaux de leurs partis ou coalitions, soutiens à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, sans aucune ambition de représenter les habitants du nord de la Saône-et-Loire.



Plutôt que défendre nos territoires et des convictions, Remy Rebeyrotte, dans un soutien aveugle au gouvernement a dit tout et son contraire. Exemple, favorable à l’éolien au détriment du nucléaire il demandait le 1er Aout 2017 au gouvernement « ce qu'il a prévu au plan stratégique pour lever les obstacles au développement de la filière éolienne ». Le 28 décembre 2021 il réitérait en souhaitant « favoriser les accords locaux » pour les projets d’implantation. Et depuis les annonces d’Emmanuel Macron de 6 nouveaux EPR, en février 2022 il estime maintenant « le nucléaire est réaffirmé comme une énergie du futur entrant parfaitement dans le nouveau mix énergétique »… Cohérence quand tu nous tiens.



Sur les retraites agricoles il se félicitait, après un amendement du communiste André Chassaigne : « Les retraites agricoles vont enfin être revalorisées à compter du 1er novembre 2021 à hauteur minima de 85 % du SMIC. »… C’est à dire moins d’un SMIC à cotisation complète. Sur le revenu agricole il soutient encore la loi EGALIM alors que rien n’y est prévu pour que les productions agricoles soient vraiment achetées au dessus du coût de revient.



En 2018 il demandait que les Sciences Économiques et Sociales soient intégrés au tronc commun mais se félicite désormais que les mathématiques deviennent une option tel que l’a décidé le Ministère de l’Education.

En février 2018, il demandait au gouvernement, comment serait pris en compte l’intégration des personnes handicapées au travail. En 2022, à la fin de la législature, sa permanence ne dispose toujours pas, alors que la loi l’exige, d’accès handicapé.

Enfin tout en prétendant vouloir soutenir une grande loi sur le pouvoir d’achat (alors que l’association contribuables associés le place au plus mauvais rang des députés défendant la baisse de l’impôt et des taxes) il vota au conseil du Grand Autunois Morvan, en avril 2021, l’augmentation des Taxes Foncières et Taxes d’Enlèvement des Ordures ménagères, conséquence de sa gestion calamiteuse de la décennie passée.



Sur la défense du territoire que s’est il passé ? Pas grand-chose. Efficace pour faire des recours au tribunal administratif et obtenir que les habitants de la CUCM qui ont payé de leurs impôts le parking de la gare TGV, payent le stationnement, il n’a rien fait pour une organisation des soins équilibrée sur le nord de la Saône-et-Loire, le déménagement du centre de rééducation de Mardor, la lutte contre la désertification médicale ou la baisse des moyens des polices et gendarmerie locales.

Pas un mot sur la sécurité au Creusot, à Autun, et en milieu rural, pas un pour engage une action innovante de l’État en milieu rural, mais des communiqués quotidiens sur les gilets jaunes « factieux », la nécessité de respecter le confinement ou encore une intervention lunaire sur l’apport de la chanteuse Aya Nakamura à la langue française.



Des interventions essentielles...

Voici le bilan d’un député godillot alors que nos territoires ruraux sont sous représentés à l’Assemblée nationale.

Alors Dimanche, davantage que pour un parti, il nous faudra choisir quelqu’un qui défendra des positions clairement exprimées avant l’élection et qui défendra les sujets essentiels à la vie de notre région. En un mot, un député utile.