250 motards manifestent leur colère dans les rues de Chalon

Les motards, partis du pôle moto de Sevrey, sont arrivés dans le centre de Chalon-sur-Saône vers 14h45 ce samedi 11 juin pour repartir vers 15h15. Cette manifestation contre la mise en place du contrôle technique des 2 et 3 roues motorisés, a duré - afin de créer le moins de gêne possible sur le centre-ville - bien moins de 45 minutes comme cela était prévu. D’ailleurs, les passants étaient plutôt solidaires des motards, leur adressant leurs encouragements ou levant le pouce en signe d’approbation. Les manisfestants ont observé un temps d'arrêt vers l'Obélisque.

La FFMC (Fédération Française des Motards en Colère) 71 mais également celles des départements limitrophes et une délégation de la Fédération des bikers du 71 et du 39 ont ainsi manifesté leur opposition à la soumission des 2 et 3 roues motorisés au contrôle technique. Pour en savoir plus : https://www.info-chalon.com/articles/2022/06/10/70560/ffmc71-une-manifestation-est-prevue-samedi-11-juin-a-chalon-sur-saone/

SBR