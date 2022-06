La résidence séniors de Châtenoy le Royal a été officiellement inaugurée ce vendredi 10 juin 2022.

Le projet, qui a vu le jour sous la mandature précédente, avait été voté à l’unanimité par les élus.

« Il a été porté par la municipalité selon des critères et des conditions bien précises, à savoir : pas de bâtiment vertical, réservé en priorité aux habitants de la ville, pas de bailleurs sociaux. Il fallait tenir compte du vieillissement de la population qui est un enjeu sociétal et faire des logements à loyer modéré… » a rappelé Vincent Bergeret maire de la ville dans son discours.

Il a remercié de leur présence les élus de Châtenoy et des communes voisines, le président du département André Accary, Madame la sénatrice Marie Mercier, le président du Grand Chalon Sébastien Martin, les élus de l’ancienne municipalité.

La résidence séniors est proche de la Bibliothèque municipale, du terrain de boules, de la Maison de Santé Multidisciplinaire, de la salle des fêtes, de la Poste, de la Place du Marché et des commerces alentours. Elle est un cœur de vie dans la ville et elle a permis à des personnes isolées dans leur maison sur sous-sol de retrouver du lien social et de revivre grâce à la salle TV, à la salle des convivialités et du jardin partagé.

« Un projet de 4 millions d’euros subventionné à hauteur de 312 500 € par le département, de 300 000 € par la région BFC, de 200 000 € par le Grand Chalon et 100 000 € par la Carsat. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation et j’ai une pensée toute particulière pour Roland Bachelard, je vais d’ailleurs proposer au prochain conseil municipal de donner son nom à la structure... je remercie aussi les personnes représentantes des entreprises qui ont travaillé à la construction de la résidence, je vois dans l’assemblée le président de CGBat Daniel Dubresson, merci au CCAS et aux séniors qui font vivre la résidence… » a exprimé Vincent Bergeret pour terminer son allocution.

Le président du département André Accary a salué tous les élus des communes voisines présents et il a donné un coup de chapeau au maire de Châtenoy le Royal pour ce projet. Il avait déjà fait une visite en cours de travaux et avait vu que l’établissement était bien adapté aux besoins de la population vieillissante de la ville. Sébastien Martin président du Grand Chalon a trouvé que l’établissement était à la hauteur des attentes des habitants, que l’emplacement était au centre des équipements et à deux pas du centre bourg. Quant à Marie Mercier sénatrice, elle a été très surprise de voir autant de monde, ce qui prouve l’intérêt porté par tous à ce projet. Elle a rappelé que Châtenoy est une ville où il fait bon vivre.

Ensuite Vincent Bergeret, le président André Accary, Madame Bachelard, entourés des personnalités présentes et de l’ensemble des invités ont coupé le ruban tricolore pour officialiser l’inauguration de la résidence séniors.

Après la visite des lieux, d’un appartement et le passage par le jardin partagé, tous se sont retrouvés dans la salle des convivialités pour un petit moment festif avec les résidents.

Les résidents ont bien pris leurs marques dans ce lieu adapté à leur âge, ils ont même une mascotte : "le chat".

C.Cléaux