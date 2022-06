Le Beverly, votre nouvelle boulangerie route de Lyon à Saint-Rémy

Depuis quelques jours, les usagers de la route de Lyon ont sur leur route une nouvelle boulangerie, émanation du Palet Vert, boulangerie Bio bien connu du quartier de la gare à Chalon sur Saône. L'établissement est ouvert tous les jours dès 5h du matin et jusqu'à 19H30. Vous trouverez sur place pains et viennoiseries mais aussi pâtisseries, pains spéciaux et salades. Un concept "brunch à volonté" est dans les cartons a annoncé Anwar Berguiga, patron des lieux. A terme, les locaux situés route de Lyon devraient accueillir les laboratoires de production du Palet Vert, devenus trop exigus face au développement de l'activité.

Autre annonce, pour les adeptes de Cheesecake, la boulangerie en proposera sous peu. Le Palet Vert alimente déjà les cantines de la caserne Carnot à Chalon sur Saône, le lycée militaire d'Autun, l'hôpital de Mâcon et de nombeux établissement de l'hôtellerie-restauration de la région.

Bon lancement à toute l'équipe !

L.G