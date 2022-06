Chalon-sur-Saône a célébré le 82ème anniversaire de l'appel du 18 Juin à l'ombre

Une cérémonie, commémorant l'appel lancé depuis Londres par le Général de Gaulle, le 18 juin 1940, s'est déroulée, ce samedi sur la Place de l'Hôtel de Ville. En raison de la canicule, la cérémonie a eu lieu à l'ombre. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Le 18 juin 1940, depuis Radio Londres, le Général de Gaulle lançait l'appel historique à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi.

Une cérémonie commémorative s'est déroulée à Chalon-sur-Saône, ce samedi à 18 heures, sur la Place de l'Hôtel de Ville, en présence de réprésentants des associations d'anciens combattants, prisonniers, déportés, résistants et victimes de guerre, d'élus (maire, sénateur, député, conseillers municipaux, communautaires, départementaux et régionaux), de représentants des forces de l'ordre, de militaires et de simples citoyens attachés à ce souvenir.

En raison de la vague de chaleur s'est abattue notre ville, le thermomètre affichant 38 °C à l'heure de la cérémonie, les services de la ville ont modifié à la hâte le protocole mis en place afin de n'indisposer personne et permettre à tous de suivre celle-ci en toute quiétude.

La cérémonie se déroulait en présence du préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le sénateur de Saône-et-Loire et conseiller régional, Jérôme Durain, représentant la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Raphaël Gauvain, la conseillère départementale de Saône-et-Loire, Amelle Deschamps, représentant le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, André Accary, la vice-présidente du Grand Chalon, Annie Lombard, représentant le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, l'ingénieur en chef de 1ère classe Olivier Naegellen Roy, chef de corps de la base pétrolière interarmées et commandant d'armes de la Place de Chalon-sur-Saône.

Quant aux portes-drapeaux, ils étaient sous la houlette de Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

La cérémonie a commencé avec la lecture du texte de l'appel historique du Général de Gaulle par Annie-Claude McDonough. Puis, tour à tour, prise de parole du mairen lecture du message du Ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dépôt de gerbes commémoratives des associations et des autorités, sonnerie aux morts, la minute de silence, l'hymne national, le salut des portes-drapeaux et honneur aux autorités.

Initialement prévu au rez-de-chaussée du Studio 70, Rue de Lyon, un verre de l'amitié a eu lieu dans la cour de la mairie.

Verre de l'amitié durant lequel le maire a témoigner de son respect au député sortant pour qui ce fut la dernière cérémonie officielle.

Ce fut l'occasion également pour Bernard Loiseau de l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus (UNADIF) - Fédération Nationale des Déportés et Internes Résistants et Patriotes (FNDIR) de présenter le nouveau drapeau de l'association.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati