Le collège du Petit Prétan de Givry doublement médaillé lors du Championnat de France Inter-Rubik

Il aura fallu traverser presque toute la France pour que les élèves du collège du Petit Prétan de Givry puissent prendre part à un rendez-vous prestigieux : rien moins que le Championnat de France Inter-Rubik.

Dans la peau d’outsiders

Mais, au préalable, les collégiens ont dû travailler tout au long de l’année aux côtés de leurs enseignantes, Caroline Devaux et Hélène Auboeuf, afin d’apprendre à maîtriser la technique propre à la réalisation d’un rubik’s cube ou afin d’améliorer leurs meilleurs chronos. Les élèves se sont, dans un premier temps, soumis à une phase qualificative. L’occasion de déterminer, dans l’ensemble de l’hexagone, les six meilleures équipes de France sélectionnées pour la Finale. Et les collégiens givrotins de figurer parmi l’élite nationale à l’issue de la phase éliminatoire organisée le 12 mai dernier. Mais ces mêmes collégiens ne présentaient, alors, que le cinquième temps des qualifications.

En route pour l’aventure

Place, ensuite, à l’aventure du côté de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Avec le secret espoir de faire mieux que la sixième place obtenue en 2019 avant l’épisode covid-19. C’est avec un mélange d’excitation et de stress que partaient le 15 juin depuis Givry, à 5h du matin, 43 élèves de tous niveaux, 2 professeurs et 2 accompagnateurs. Une équipe soudée qui aura déjoué tous les pronostics. En effet, les collégiens ont décroché une inattendue troisième place en équipe complète : les 43 élèves et 1 adulte devaient en un minimum de temps réaliser 50 cubes. Cerise sur la gâteau, le collège a également arraché une médaille de bronze en catégorie Experts : 10 élèves devaient finir 25 cubes le plus vite possible. Deux résultats tout simplement exceptionnels qui récompensent le travail de toute une année. Avec, sur le chemin du retour, une ambiance forcément festive qui a largement fait oublier une légitime fatigue à l’issue de ce quinzième championnat de France qui restera dans la mémoire collective de ces jeunes champions en herbe.

Régis Gaillard