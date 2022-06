LYCEE DU VELET - Océane Charret-Godard renvoie Rémy Rebeyrotte vers ses "mensonges" et "chiffon rouge électoral"

Ce jeudi 23 juin, une passe d'armes entre la vice-présidente en charge des lycées et le conseiller régional d'opposition Rémy Rebeyrotte a amené la majorité à prendre position sur le sort du lycée qui attend des travaux de rénovation. Marie-Guite Dufay et Océane Charret-Godard ont renvoyé le député et conseil régional face à ses accusations.