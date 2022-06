INTEMPERIES - Feu de la Saint-jean, feu d'artifice... reportés à une date ultérieure

Du fait des risques météorologiques, les festivités de la Saint-Jean prévues ce samedi 25 juin au soir sont annulées

Météo France vient de placer le département de Saône-et-Loire en vigilance orange pour des risques d'orages avec grêle, accompagnés de rafales de vent pouvant atteindre 85 km/h localement. Les prévisions sur les autres sites météo indiquent les mêmes prévisions.

Les orages se formeraient à l'identique de ceux vecus ces derniers jours sur le département. Les vents, orientés sud/nord ce matin, tourneraient dans l'après-midi pour prendre une direction ouest/est et ramèneraient ainsi les orages créés sur l'Auvergne en début d'après midi.

Après analyse de ces derniers éléments, et en particulier face au risque important d’orage de grêle, la Ville se trouve dans l’obligation d’annuler les festivités prévues ce samedi 25 juin à la prairie Saint-Nicolas : le grand pique-nique, le feu de la Saint-Jean et le feu d’artifice sont donc reportés à une date ultérieure qui sera très vite communiquée.

En revanche, les animations organisées dans le cadre des Montgolfiades (animations aériennes, jeux, groupes de musique, exposition…) sont maintenues ce samedi sur le site tant que la météo le permet.

Notez également qu'en raison des précipitations prévues dimanche, le concert organisé à 11h place de Beaune, "Aubade par l'Harmonie de Couches", dans le cadre de Ballades à Chalon, est annulé.