Séance de rattrapage pour les lecteurs qui n’avaient pas pu voir Agathe Ruga en dédicace il y a 1 mois

C’est à la librairie La Mandragore, située 3, rue des Tonneliers à Chalon-sur-Saône qu’Agathe Ruga s’est prêtée à une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son 2e roman ‘L’homme que je ne devais pas aimer’.

Samedi 25 juin, à partir de 15h de nombreux lecteurs étaient déjà sur place pour échanger avec cette jeune écrivaine, chalonnaise d’adoption, qui poursuit son ascension et ne compte plus les articles qui lui sont dédiés dans la presse et dans les magazines.

SBR