Nouveau commerce à Chalon : ‘LVCIA’ le restaurant romain 100% italien

Ouvert très récemment, le restaurant LVCIA situé 35 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône, vous attend pour vous proposer une cuisine traditionnelle italienne réalisée avec des produits frais de saison.

Ce restaurant italien propose une cuisine allégée et équilibrée à base de pâtes, viandes, poissons, charcuteries, nous explique le gérant de ce nouveau restaurant. « Pas question de pizzas mais au contraire, toute la vraie cuisine italienne telle que : Fines tranches de veau sauce au thon blanc – Soupe glacée de tomate cœur de bœuf aux herbes – Mille-feuille d’aubergine… pour les entrées, Lasagnes aux artichauts poirades et burrata – Rouleaux de veau – Linguine aux Palourdes…pour les plats, Tiramitsu – Sbrisolona – Panna Cotta au chocolat blanc et cerises fraiches… pour les desserts ! ».

Vous serez séduits par des mets réduits en matière grasse et savoureux qui devraient raviver vos papilles.

Dans ce lieu très cosy, composé de 20 couverts à l’intérieur et 12 en terrasse, il vous sera proposé plusieurs formules

Le restaurant LVCIA situé 35 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône est ouvert du jeudi au mardi de 12 heures 30 à 14 heures et de 18 heures 30 à 22 heures. Fermé le mercredi (réservation au 09 73 89 64 35)

J.P.B