Réveil en douceur ce matin pour les Musicaves

Ce quatuor n'est pas un inconnu des Musicaves, puisque c'est la 5ème fois qu'il y est invité. En revanche, c'est la première fois que ces 4 artistes se produisent en extérieur au Domaine Besson, «devant les vignes ». Ce qu'ils ont vraiment apprécié et les a amener à se féliciter, en plaisantant bien sûr, que l'église de Poncey, où ils jouaient habituellement, soit fermée pour cause de travaux.

Le raffinement, l'enthousiasme et la complicité de ces 4 artistes leur ont permis de brillamment interpréter deux grands chefs d’œuvre musicaux, le sensuel quatuor de Debussy et le déchirant quinzième et dernier quatuor de Schubert. Tout cela accompagné par le chant des oiseaux et en bénéficiant de la fraîcheur du platane séculaire du Domaine Besson. Bref, cette 4ème journée du festival ne pouvait pas mieux commencer, avant les concerts de ce soir et la présence d'invités, qui viendront marquer à leur manière la fin des Musicaves « format historique », après 25 ans d'existence.

Enfin, ce ne sera pas tout à fait la fin, puisque le dernier concert aura lieu demain à 11 heures au Domaine Besson. Ce final sera assuré par le Trio Zadig, qui jouera deux œuvres arrangées pour trio par Camille Saint Saens : Pièce de clavecins en concert de Rameau, Orpheus de Liszt et trio opus de Brahms.

Une dégustation de vins, offerts par les viticulteurs givrotins, viendra définitivement clore l'édition 2022 et 25 ans d'une « « d'une belle aventure humaine, musicale et bachique ».

Voici pour mémoire le programme des concerts à venir :

18 heures : Apéritif Concert gratuit devant le restaurant « La Cadole » par les « 5 oreilles »

Tempo 5 :

20h30 : Trans Kabar : Une musique métisse, hybride, issue d'une infusion de Maloya, rock et free-jazz,

22h00 : Cimafink : ce groupe fusionne un funk de tous les diables, teinté de hip hop et de soul, sur des rythmes afro-cubains. Une musique diablement festive et dansante

0h30 : Dancefloor avec DuOud & Guests : Un cocktail « arabo-électrique » avec des invités « souvenirs », qui devrait dynamiter la fin de soirée...

L'Espace Bar sera ouvert de 20 heures à 3 heures du matin et proposera entre autres des vins de Givry, à des prix très abordables. L'Espace restauration proposera toutes sortes de produits salés et sucrés, réalisé par des commerces givrotins, : Billebaude, Pâtisserie Brie, Chèvres de Russilly, Clos des Flaveurs, Au Croissant de Lune, Maison Minori et Salon de Grégoire

Dimanche 3 juillet :

Tempo 6 : 11 heures au Domaine Besson : Trio Zadig pour un final plein de fraîcheur, d'audace et d'émotions avec deux œuvres arrangées pour trio par Camille Saint Saens : Pièce de clavecins en concert de Rameau, Orpheus de Liszt et trio opus de Brahms.

Pour plus d'informations ou pour réserver : https://festival-les-musicaves.fr