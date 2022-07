Rencontre avec Céline David, Potière

Info-Chalon a rencontré Céline David à l’occasion d’une exposition-vente au 6, place du Cloître à Chalon-sur-Saône et a été séduit par ses créations. En 2019, elle avait déjà été déposante avec l'Été Créateur lorsque celui-ci avait investi les lieux chez Josyane Piffaut, photographe de renom.

L’aventure démarre avec l’association ‘Bouge ta Galère’, l’une des intervenante de l’atelier terre quitte l’association en 2000-2001 et il lui est demandé de la remplacer. Inscrite dans un premier temps à l'École Média Art où elle prend des cours de poterie dans le cadre des ateliers Praxis puis effectue plusieurs stages de tournage dans le Gard et dans le Centre, auprès de l’EMA CNIFOP également qui est un centre international de formation aux métiers d'art et de la céramique à St-Amand-en-Puisaye.

Lorsque l’association chalonnaise arrête son activité, Céline David rachète le matériel, installe son atelier à Crissey et participe à l’événement ‘Les talents de Crissey’ où elle a des retours très positifs sur son travail ; c’est ainsi qu’elle crée son activité en auto-entreprise pour pouvoir vendre ses créations. Sa participation à l’Été Créateur lui demande également de développer un peu plus sa production.

Une belle mise en valeur de son travail, sur les 1ères expositions des restaurateurs de Beaune et Meursault lui passent commande pour des petites séries comme c’est le cas également du restaurant ‘Les gourmands disent…’ situé sur l'Île-St-Laurent, à Chalon-sur-Saône, qui lui font entièrement confiance pour la confection de pièces en adéquation avec les plats proposés, un beau mariage et un bel équilibre entre les arts, culinaires d’un côté et l’artiste-artisan de l’autre.

La terre offre une multitude de possibilités en termes de créations, comme de styles. Dans son travail, Céline David privilégie les objets qui ont une fonction utilitaire et principalement de la cuisine : des bols, des tasses, des saladiers, plats, brocs… mais on trouve aussi dans son atelier de jolies suspensions pour plantes. Les décors sont sombres, élégants, majoritairement bleu, offrant parfois de petites touches de couleurs mais cela est évolutif, précise t-elle.

Ses créations en grès sont magnifiques, « cette matière apporte une forme de solidité et avec le grès, il n’y a pas de problème de porosité », nous explique Céline David avant de poursuivre : « Même s’il y a beaucoup de grès différents, j’aimerais revenir à du grès plus local pour mes prochaines créations ». Un travail et un atelier, plein de charme, niché à proximité de la Cathédrale et de son Cloître, à découvrir absolument !

SBR

Pour en savoir plus sur Céline David : « Après quelques stages et une pratique dans l'ombre, j'ai décidé en 2016 de faire une place plus importante à ce travail en devenant potière. Aujourd'hui, je puise au contact de la terre l'énergie et la spontanéité de la création. Mes promenades, rencontres et visites inspirent ce travail. J'aime que mon quotidien soit habité d' objets qui me raconte une histoire, un souvenir, et la poterie utilitaire fait partie de ces objets qui nous accompagnent. J'espère que les personnes qui achèteront mes créations auront autant de plaisir à les utiliser que j'en ai eu à les fabriquer pour eux. »