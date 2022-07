PARC NATUREL REGIONAL DE BRESSE - La députée Cecile Untermaier précise les choses à l'intention du Syndicat Mixte du Chalonnais

J’ai pris connaissance du vœu du Syndicat mixte du Chalonnais relatif au Parc naturel régional de Bresse paru sur le site Info Chalon. Etant à l’initiative de ce projet, porté depuis de manière transpartisane par l’ensemble des élus de la Bresse, je tiens à apporter quelques éléments de clarification :

- Le périmètre d’étude répond uniquement à des considérations scientifiques qui font que ce territoire est susceptible de répondre aux critères d’identité fondant un PNR. Il a reçu l’accord de la Région et du comité de pilotage.

- Ce sont les communes qui auront, dans un second temps, la possibilité de rejoindre au non ce PNR. L’adhésion au parc n’implique nullement le retrait du Syndicat mixte du Chalonnais. De nombreux PNR, et même la plupart, couvrent un territoire comportant plusieurs syndicats mixtes et SCOT.

- Il s’agit d’un projet ambitieux qui doit profiter aux adhérents eux-mêmes, mais également aux territoires alentours en valorisant cet espace.

- Un PNR n’a pas pour objet de mettre en concurrence les territoires, mais bien d’apporter aux communes, aux habitants et acteurs socio-économiques des possibilités d’actions supplémentaires que ne permettent pas les Syndicats mixtes.

Sans doute nous faudra-t-il expliquer d’avantage les modalités de fonctionnement d’un PNR et les diffuser auprès des élus intéressés du Syndicat mixte du Chalonnais.