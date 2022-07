Top départ de la 31ème édition du Rallye International de Bourgogne Côte Chalonnaise

Une belle journée sous le soleil Chalonnais dédiée aux vérifications administratives et techniques où le public, venu en nombre au Parc des Expositions, a pu découvrir les nombreuses concurrentes.

Cette année voit la naissance d'une nouvelle catégorie : le rallye VMRS (Véhicules modernes de régularité sportive) qui réunit les catégories LPRS (voitures de grand tourisme) et LTRS (voitures de tourisme) mais aussi un parcours modifié, des spéciales à découvrir à l'envers par rapport aux années précédentes et des spéciales rallongées.

N'hésitez pas consulter le tableau d'affichage virtuel sur l'application SPORTITY qui devrait remplacer petit à petit le traditionnel affichage papier.

Une 31ème édition du Rallye International de Bourgogne Côte Chalonnaise avec 85 équipages engagés, mais c'est aussi le 10ème Rallye VHC de Bourgogne Côte Chalonnaise avec 12 équipages engagés, le 2ème Rallye VHRS de Bourgogne Côte Chalonnaise avec 14 équipages engagés et le 1er Rallye VMRS de Bourgogne Côte Chalonnaise avec 2 équipages engagés.

Les vérifications administratives et techniques qui ont eu lieu de 16 heures 30 à 22 heures étaient l'occasion pour les curieux et les passionnés d'admirer les équipages et leurs belles mécaniques dans le parc fermé.

Un peu plus tôt dans la journée, dès 11 heures, a eu lieu le shake down (essais non chronométrés) entre Saint-Bérain-sur-Dheunes et Charrecey (D 124).

Les choses sérieuses commencent ce samedi 9 juillet 2022 avec le départ de la première course/1ère section à 8 heures 30 au Parc des Expositions.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati