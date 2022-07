Une place d'honneur pour la Saône et Loire sur le Tour de France

Jusqu'à l'Alpe d'Huez le 14 juillet, la Saône et Loire va avoir un effet boeuf et surtout en mettre plein les yeux au public...

Rassemblement à Mâcon à 7 heures, en présence du Président André Accary, puis direction Dole... La caravane de la Saône-et-Loire a pris la direction du Jura pour rejoindre Lausanne et la Suisse, terme de l'arrivé du jour. C'est la première fois que la Saône-et-Loire et ses atouts touristiques sont dans la caravane du Tour de France et ce n'est pas pour déplaire, on s'en doute, à Elisabeth Roblot, «Madame Route 71».

