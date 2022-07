BREVET DES COLLEGES - Jean Vilar affiche 96,3 % de réussite

Sur la série générale 96.3% d'admis dont 30% avec mention TB, 25% avec mention B et 27.5% avec mention AB. C'est le joli score obtenu par le collège chalonnais Jean Vilar ce lundi, jour de publication des résultats du Brevet des Collèges. Claudie Gaillard, Principale de l'établissement a tenu à adresser un mot pour tous, "bravo à nos élèves pour leurs très bons résultats et à leurs enseignants pour tout le travail accompli au cours de l'année pour les accompagner et les former" et bien sûr de souhaiter de bonnes vacances à toutes et à tous.