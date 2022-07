Mercredi 6 juillet 2022 le "Service Santé Prévention" du Grand Chalon était à Châtenoy le Royal.

Ce 6 juillet, à la salle Rameau de Châtenoy le Royal, le service Santé Prévention du Grand Chalon organisait sa dernière réunion pour la zone PLUi "Centre Urbain".

Un déroulé bien huilé de présentation par le vice-président en charge de la santé Alain Gaudray qui, après avoir rappelé la politique volontaire du Grand Chalon en matière de santé, a présenté l'équipe qui compose ce service mais aussi l'espace santé et toutes les offres de santé que ce dernier propose. Dans un second temps, c'est le projet de territoire qui a été décliné : accès aux soins toujours d'actualité, une alimentation saine et durable et un développement du sport santé pour tous, la santé dans toutes les politiques avec cette notion de Santé Globale physique, psychique et sociale comme le concept de santé unique environnemental, animal et humain.

Au programme : Présentation des enjeux et des actions Santé et Prévention du Grand Chalon et atelier de co-construction (soins de proximité, nutrition et activités physiques, santé mentale et psychique, développement des actions santé).

La place était laissée ensuite aux élus présents pour entendre les besoins de territoire pour ajuster les moyens et actions de déclinaison du projet de territoire. Sur cette dernière réunion cela a été encore plus de 2 heures d'échange qui ont permis au "Service Santé Prévention" d'affiner son analyse du territoire pour encore mieux répondre aux besoins identifiés.

Le moment de convivialité qui a suivi s'est fait autour d'un "Plateau Santé" fait de crudités, de sauces allégées et de jus de fruits. Obligé !

C.Cléaux