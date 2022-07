Opération de charme d'Unis-Cité à l'Espace nautique de Chalon-sur-Saône

Partenaire privilégié de l'État et des collectivités dans le déploiement de ce dispositif d'engagement jeune, l'association sera présente durant tout l'été à l'Espace nautique de Chalon-sur-Saône pour une opération de recrutement. Plus de détails avec Info Chalon.

Si vous vous rendez à l'Espace nautique de Chalon-sur-Saône, vous ne pouvez pas louper le stand d'Unis-Cité, tenu par le sympathique Sofiane Nachid.

Celui-ci n'est pas là pour noter votre niveau technique en crawl mais pour parler du service civique et pourquoi pas, convaincre des jeunes de s'inscrire à ce dispositif.

Alors, on en parle mais il se peut que certains d'entre vous ne comprennent pas ce qu'est le service civique.

Il s'agit d'un engagement volontaire sur une mission d'intérêt général, d'une durée de 6 à 12 mois (8 mois en moyenne), à raison d'au moins 24 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération de 580 euros par mois.

Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, il peut-être mis en place dans les neuf domaines suivants : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d'urgence.

L'objectif du service civique est de mobiliser les jeunes sur les défis sociaux et environnementaux, de leur proposer un cadre d'engagement dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, en s'impliquant sur un projet collectif, au service de la population et en relation directe avec elle. Il doit leur permettre de conforter leur apprentissage de la citoyenneté par l'action, de prendre le temps de réfléchirà leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

L'association Unis-Cité est à ce jour présent dans plus de 120 territoires en France et dispose d'un bureau à Chalon-sur-Saône, dans les locaux de l'ancienne pharmacie du Centre commercial du Stade.

3 programmes sont développés par l'agence de Chalon-sur-Saône :

• Solidarité et Séniors : Les volontaires recrutés en Service civique favorisent le bien-être des personnes âgés isolées. Ils proposent des visites de convivialité, la rédaction de recueil de mémoire, des sorties et sensibilisent contre les risques de chutes.

• Cinéma et Citoyenneté : Les volontaires organisent des séances ciné-débat dans les établissements scolaires sur des thèmes de société et de citoyenneté.

• Ambassadeurs du Code : Les volontaires sensibilisent les enfants des écoles primaires au numérique et leur proposent des ateliers ludiques pour découvrir les notions de la programmation informatique.

Si Unis-Cité s'installe durant tout l'été à l'Espace nautique de Chalon-sur-Saône, c'est parce qu'elle à la recherche active de 40 volontaires pour la rentrée prochaine. Ils seront par la suite mobilisés auprès de différentes associations locales œuvrant en faveur des thématiques précitées.

Consciente que l'Espace nautique est un lieu stratégique qui accueillent de nombreux jeunes âgés de 16 à 25 ans durant l'été, l'association a demandé au Grand Chalon, représenté par Dominique Melin, vice-présidente en charge des sports, d'y tenir un stand de promotion durant le mois de juillet.

Comme nous l'expliquait dernière, en présence de Patrice Martin, directeur de l'Espace nautique de Chalon-sur-Saône, et Gilles Véchambre, directeur du Service des Sports de Chalon-sur-Saône.

Le Grand Chalon se positionne également dans une démarche très favorable à l'accueil de services civiques dans ses services.

Disposant d'un agrément pout cela, un service civique avait déjà été accueilli sous le mandat précédent à la Direction des Solidarités et de la Santé.

Une offre pour le recrutement d'ambassadeurs de la transition écologique au sein du Grand Chalon a d'ailleurs été publiée il y a plusieurs mois mais sans succès et reste à pourvoir. Le service civique recruté viendra en renfort du Pôle environnement du Grand Chalon pour sensibiliser les habitants aux enjeux de la transition écologique.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati